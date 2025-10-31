Panamá gana arbitraje de inversión interpuesto por Sacyr S.A.

La República de Panamá ganó la demanda de arbitraje internacional de inversión presentada por Sacyr, S.A., bajo las Reglas de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).
Mediante laudo emitido el día de hoy 31 de octubre de 2025, el Tribunal rechazó todas las reclamaciones presentadas por Sacyr. El Tribunal encontró que Sacyr no logró probar sus reclamaciones y, además, que ninguna de las acciones de la ACP que fueron objeto de queja por parte de la Demandante pueden ser atribuidas a Panamá como actos realizados en el ejercicio de su poder soberano.
Asimismo, el Tribunal destacó que, si no hubiera desestimado las reclamaciones por falta de mérito, habría concluido que estas son inadmisibles, ya que su fundamento es el Contrato y no el Tratado.
El laudo ordena a Sacyr a pagar a la República Panamá, el monto de US$6,391,831.66 en concepto de costas del arbitraje (incluyendo honorarios legales y gastos del proceso).