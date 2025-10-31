Panamá Nacionales -  31 de octubre de 2025 - 17:56

Estados Unidos entrega equipos de rescate al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá

Estados Unidos entregó a los bomberos equipos con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias.

Estados Unidos entrega equipos de rescate al Benemérito Cuerpo de Bomberos.

Estados Unidos entrega equipos de rescate al Benemérito Cuerpo de Bomberos.

@USAmbassadorPAN
Ana Canto
Por Ana Canto

El Gobierno de Estados Unidos entregó al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá equipos avanzados de rescate valorados en 20 mil dólares. La entrega fue realizada por el embajador Kevin Marino Cabrera en una de las instalaciones de la institución, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres.

"Estas herramientas esenciales mejorarán su capacidad de respuesta rápida ante estructuras colapsadas y zonas de desastre, ayudándolos a salvar más vidas y fortalecer la preparación de Panamá ante emergencias", destacó la embajada estadounidense.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1984366585029566537&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Estados Unidos dona vehículos para reforzar las diligencias del Servicio Nacional de Migración

Lula y Trump avanzan en disputa comercial entre Brasil y EE.UU.

Estados Unidos revoca visa al exdiputado Héctor Brands en medio de investigaciones financieras

Recomendadas

Más Noticias