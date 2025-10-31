Estados Unidos entrega equipos de rescate al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá

El Gobierno de Estados Unidos entregó al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá equipos avanzados de rescate valorados en 20 mil dólares. La entrega fue realizada por el embajador Kevin Marino Cabrera en una de las instalaciones de la institución, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres.
El Gobierno de Estados Unidos donó al @BCBRP 20 mil dólares en equipos avanzados de rescate.— Telemetro Reporta (@TReporta) October 31, 2025
La entrega la hizo el embajador Kevin Marino Cabrera.
"Estas herramientas esenciales mejorarán su capacidad de respuesta rápida ante estructuras colapsadas y zonas de desastre,… pic.twitter.com/4llfIanp1X