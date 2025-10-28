Panamá Nacionales -  28 de octubre de 2025 - 16:45

Embajador de EE. UU., Kevin Marino Cabrera, se reúne con autoridades de San Miguelito

El embajador de EE. UU., Kevin Marino Cabrera, se reunió con autoridades de San Miguelito para tratar temas de seguridad.

Ana Canto
El embajador de EE. UU. en Panamá, Kevin Marino Cabrera, visitó el Centro de Operaciones Municipal de San Miguelito, donde sostuvo una reunión con la alcaldesa Irma Hernández y la diputada Ale Brenes, con el propósito de dialogar sobre iniciativas de seguridad comunitaria orientadas a combatir el crimen organizado.

