Panamá Nacionales -  17 de octubre de 2025 - 17:55

Embajador de EE. UU. Kevin Cabrera recibe la llave de la ciudad en Aguadulce

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, recibió la llave de la ciudad durante un acto en Aguadulce, en conmemoración a su aniversario.

Ana Canto
Por Ana Canto

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, recibió la llave de la ciudad durante un acto en Aguadulce. En la ocasión, se reunió con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, el canciller, Javier Martínez - Acha, y la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, en el marco del 177° aniversario del distrito.

