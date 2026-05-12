IMA analiza venta de cajas navideñas en supermercados de Panamá

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) analiza la posible comercialización de las cajas navideñas en cadenas de supermercados locales, como parte de estrategias para fortalecer la distribución de estos productos en el país.

La propuesta fue evaluada este martes durante una reunión extraordinaria de la Cadena Agroalimentaria de cerdo y derivados.

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IMA: Analizan distribución en supermercados

Durante el encuentro, representantes del sector agroalimentario discutieron alternativas para ampliar el acceso de la población a las tradicionales cajas navideñas que distribuye el IMA durante la temporada de fin de año.

La posible incorporación de cadenas de supermercados locales formó parte de los temas abordados en la reunión.

Cajas navideñas forman parte de programas alimentarios

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/2054270859527782525?s=20&partner=&hide_thread=false Este martes se desarrolló una reunión extraordinaria de la Cadena Agroalimentaria de cerdo y derivados, en la cual se analizó la posible comercialización de las cajas navideñas del IMA en las cadenas de supermercado locales. #ConPasoFirme pic.twitter.com/7IMcqPCe08 — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) May 12, 2026

Las cajas navideñas del IMA suelen incluir productos básicos y alimentos cárnicos destinados a apoyar a familias panameñas durante las festividades.

La iniciativa también busca fortalecer la comercialización de productos nacionales y dinamizar sectores vinculados a la cadena agroalimentaria.

Sector porcino participó en reunión extraordinaria

La reunión extraordinaria contó con la participación de actores relacionados con la cadena de producción de cerdo y derivados, quienes analizaron posibles mecanismos de distribución y comercialización.

Hasta el momento, las autoridades no han informado fechas oficiales ni detalles específicos sobre cómo se implementaría la venta en supermercados.