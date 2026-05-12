IMA analiza venta de cajas navideñas en supermercados de Panamá

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) analiza la posible comercialización de las cajas navideñas en cadenas de supermercados locales, como parte de estrategias para fortalecer la distribución de estos productos en el país.
Contenido relacionado: IMHPA declara Alerta de El Niño en Panamá por riesgo de sequía
IMA: Analizan distribución en supermercados
Durante el encuentro, representantes del sector agroalimentario discutieron alternativas para ampliar el acceso de la población a las tradicionales cajas navideñas que distribuye el IMA durante la temporada de fin de año.
La posible incorporación de cadenas de supermercados locales formó parte de los temas abordados en la reunión.
Cajas navideñas forman parte de programas alimentarios
Las cajas navideñas del IMA suelen incluir productos básicos y alimentos cárnicos destinados a apoyar a familias panameñas durante las festividades.
La iniciativa también busca fortalecer la comercialización de productos nacionales y dinamizar sectores vinculados a la cadena agroalimentaria.
Sector porcino participó en reunión extraordinaria
La reunión extraordinaria contó con la participación de actores relacionados con la cadena de producción de cerdo y derivados, quienes analizaron posibles mecanismos de distribución y comercialización.
Hasta el momento, las autoridades no han informado fechas oficiales ni detalles específicos sobre cómo se implementaría la venta en supermercados.