Inicia pago de prima de antigüedad por la SPI a exfuncionarios

El Servicio de Protección Institucional (SPI) informó el inicio de la entrega de cheques correspondientes al pago de prima de antigüedad y prestaciones laborales adeudadas a exfuncionarios de la institución.
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Exfuncionarios deberán acudir a retirar cheques
Según el SPI, los beneficiarios podrán acercarse a las instalaciones correspondientes para hacer efectivo el retiro de los cheques. La institución recomendó verificar previamente los listados oficiales antes de acudir a realizar el trámite.
El desembolso contempla pagos relacionados con:
- Prima de antigüedad
- Prestaciones laborales pendientes
El SPI no detalló el monto total destinado para estos pagos ni la cantidad de beneficiarios incluidos en la jornada.
SPI pide consultar información oficial
La entidad reiteró que toda la información relacionada con los beneficiarios y el proceso de entrega se mantiene disponible a través de sus canales oficiales.
Asimismo, exhortó a los exfuncionarios a acudir únicamente en caso de aparecer dentro de los listados habilitados para el retiro de cheques.