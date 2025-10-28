Primer pago a jubilados y pensionados: ¿Quiénes cobran este viernes 31 de octubre?

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que los jubilados y pensionados del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) recibirán de forma adelantada el pago correspondiente a la primera quincena de noviembre de 2025 este viernes 31 de octubre.

CSS adelantará el pago a jubilados y pensionados

Jubilados y pensionados TReporta

El desembolso se realizará a través del sistema ACH (transferencia bancaria directa), con el propósito de evitar retrasos por los asuetos nacionales de las fiestas patrias, que inician el 3 de noviembre.

Según la CSS, esta medida busca garantizar la entrega puntual de los recursos y reafirma el compromiso de la institución con la seguridad económica de los beneficiarios en todo el país.

La entidad exhortó a los jubilados y pensionados a verificar con sus bancos el depósito correspondiente a partir del viernes 31 de octubre.