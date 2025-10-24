Descuentos a Jubilados y pensionados: Subcomisión unifica proyectos y el sector turismo responde

Una subcomisión de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional se ha puesto en marcha para unificar la legislación referente a los descuentos y beneficios para jubilados y pensionados. El objetivo es consolidar tres proyectos de ley que buscan actualizar o modificar la Ley 6 de 1987, que establece estos beneficios.
Sin embargo, las propuestas ya están generando controversia, especialmente en el sector de servicios y turismo.
El punto de fricción: El Descuento a jubilados y pensionados
Uno de los puntos que está en el centro del debate es el descuento en la compra de pasteles o repostería. La subcomisión está considerando una propuesta que busca diferenciar la aplicación del beneficio según el día de la semana: Aunque el descuento del 50% es un beneficio anhelado por los jubilados, la medida ha sido calificada como un "duro golpe" por los gremios del sector turismo.
Impacto en la Economía y el Turismo
Los representantes del sector argumentan que mantener un descuento tan alto en productos no esenciales, especialmente aquellos relacionados con la actividad turística y hotelera (que incluye muchos negocios de repostería y catering), podría afectar seriamente sus márgenes de ganancia y la viabilidad de sus negocios.
La subcomisión, compuesta por diputados de la Comisión de Salud, ahora tiene la tarea de balancear la necesidad de proteger el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados, con la sostenibilidad económica de las empresas que ofrecen estos servicios.
Se espera que el proceso de unificación continúe, dando espacio a audiencias públicas para escuchar a todos los sectores involucrados antes de que el proyecto de ley unificado sea presentado para su discusión y aprobación en el pleno de la Asamblea Nacional.