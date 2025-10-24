Chiriquí Nacionales -  24 de octubre de 2025 - 12:31

Ley Seca en David por día de los difuntos: Alcaldía confirma medida, pero anuncia horario especial

El alcalde de David, Joaquín De León, confirmó que habrá Ley Seca el 2 de noviembre (día de los difuntos), pero con un horario especial para actividades.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El municipio de David, en la provincia de Chiriquí, se prepara para el día de los difuntos con una medida de orden público que busca mantener el decoro durante la conmemoración. El alcalde Joaquín De León confirmó que el próximo domingo 2 de noviembre regirá la Ley Seca en la ciudad, una disposición que tradicionalmente busca limitar el consumo de bebidas alcohólicas en una fecha de recogimiento.

Horario especial para actividades comerciales por Ley Seca

Aunque la prohibición del expendio y consumo de alcohol estará vigente, el alcalde De León indicó que la Alcaldía ha contemplado un horario especial para permitir que los comerciantes puedan desarrollar otras actividades.

Este equilibrio entre orden y economía busca no afectar las operaciones del sector comercial, permitiendo que la población asista a cementerios y realice compras sin mayores restricciones, más allá de la venta de licor.

Importante: Aunque la medida está confirmada por el alcalde, se espera la emisión formal del decreto en los próximos días, donde se detallarán las horas exactas en las que iniciará y finalizará la Ley Seca, así como los horarios permitidos para otras actividades comerciales.

Se recomienda a los comerciantes y residentes de David estar atentos a la publicación oficial del decreto municipal para conocer todos los detalles de la aplicación de la medida.

