No habrá Ley Seca en el distrito de Panamá pero se prohíbe actividades ruidosas el 2 de noviembre

La Alcaldía de Panamá informó que, mediante el Decreto Alcaldicio N.° 11, se establecen disposiciones especiales por la conmemoración del Día de los Difuntos, que se celebrará el domingo 2 de noviembre de 2025. Sin embargo, no se decretará Ley Seca , medida que se mantuvo vigente durante décadas, pero que fue modificada el año pasado.

El decreto restringe la emisión de ruidos y la realización de actividades bailables desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., con el propósito de mantener un ambiente de respeto y solemnidad propio de esta fecha.

“Este año, al igual que el año pasado, no estamos decretando una Ley Seca, no estamos restringiendo la venta o el comercio de bebidas alcohólicas, porque eso en realidad no tiene que ver con la manera en que se brinda ese respeto, homenaje o tributo a los difuntos”, explicó Isaac Brawerman, asesor legal de la Alcaldía de Panamá.

Brawerman añadió que la Alcaldía mantiene la misma línea adoptada en 2024, cuando se eliminó la restricción de venta de licor y se instauró el llamado “silencio de mediodía”, que busca garantizar un espacio de tranquilidad y respeto para quienes visitan los cementerios.

"Sentimos que fue un éxito ese cambio de tradición que se había mantenido por décadas, en el sentido de que se decretó un silencio de mediodía, para que aquellas personas que deseen rendir homenaje o tributo a los restos de sus seres queridos lo puedan hacer con el debido respeto y solemnidad", agregó.

Con estas disposiciones, la Alcaldía capitalina reitera su compromiso de preservar las tradiciones del Día de los Difuntos, promoviendo un clima de reflexión y respeto en toda la ciudad.