Panamá Nacionales -  21 de octubre de 2025 - 12:06

Día de los Difuntos 2025: ¿Habrá ley seca en la ciudad de Panamá?

En el Día de los Difuntos se prohíbe cualquier emisión de ruido y la realización de actividades bailables en el distrito de Panamá.

Ley Seca

Ley Seca, Día de los Difuntos 2025. 

Dreamstime
Ana Canto
Por Ana Canto

El Decreto Alcaldicio del 13 de octubre de 2025 establece que, para el Día de los Difuntos, el domingo 2 de noviembre, en el distrito de Panamá se prohíbe el uso de cajas de música, sinfonías y otros instrumentos musicales, así como cualquier emisión de ruido y la realización de actividades bailables amenizadas por orquestas, unidades móviles, conjuntos u otros medios de difusión musical.

El documento no prohíbe la venta de bebidas alcohólicas, pero exhorta a la población a mantener un comportamiento empático y respetuoso durante estas fechas.

Quienes incumplan esta disposición podrán ser sancionados con multas que van desde B/.100.00 hasta B/.1,000.00, según la gravedad de la falta.

Esta medida tiene como objetivo contribuir a que las actividades tradicionales, como las visitas a cementerios y los actos de homenaje a personas que han aportado al país y a la humanidad, se desarrollen en un ambiente de respeto, solemnidad y civismo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1980344460811858151&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Detienen a colombiano requerido por atropellar a un hombre en Pedregal

Autoridad de Aseo realiza jornada de limpieza y arborización se realiza en Calidonia

Presupuesto del Estado 2026: nuevos avances y análisis en la Comisión de Presupuesto

Recomendadas

Más Noticias