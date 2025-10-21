Día de los Difuntos 2025: ¿Habrá ley seca en la ciudad de Panamá?

El Decreto Alcaldicio del 13 de octubre de 2025 establece que, para el Día de los Difuntos , el domingo 2 de noviembre, en el distrito de Panamá se prohíbe el uso de cajas de música, sinfonías y otros instrumentos musicales, así como cualquier emisión de ruido y la realización de actividades bailables amenizadas por orquestas, unidades móviles, conjuntos u otros medios de difusión musical.

El documento no prohíbe la venta de bebidas alcohólicas, pero exhorta a la población a mantener un comportamiento empático y respetuoso durante estas fechas.

Quienes incumplan esta disposición podrán ser sancionados con multas que van desde B/.100.00 hasta B/.1,000.00, según la gravedad de la falta.

Esta medida tiene como objetivo contribuir a que las actividades tradicionales, como las visitas a cementerios y los actos de homenaje a personas que han aportado al país y a la humanidad, se desarrollen en un ambiente de respeto, solemnidad y civismo.