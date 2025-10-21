Gobierno crea el Instituto Nacional de la Mujer bajo el Proyecto de Ley 34-25

El Gobierno Nacional aprobó este martes 21 de octubre el Proyecto de Ley 34-25, que crea el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), encargado de coordinar y ejecutar la política nacional destinada a la promoción, protección y defensa de los derechos humanos de las mujeres.

El proyecto deroga la Ley 375 del 29 de diciembre de 2023, que creó el Ministerio de la Mujer.

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, explicó que la propuesta busca una estructura más eficiente y técnica, que permita consolidar la rectoría de las políticas públicas dirigidas a las mujeres.

Carles agregó que se mantienen los recursos asignados al Ministerio de la Mujer, y que a través del Instituto se busca una mejor gestión, mayor eficiencia, evitar duplicidades y ampliar el alcance de los programas, en coordinación con otras instituciones.

Asimismo, se conservarán los albergues, centros de atención integral a nivel nacional, servicios de psicología y trabajo social, así como las líneas de denuncia y el aplicativo móvil.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció en enero de este año la modernización de varias instituciones, entre ellas el Ministerio de la Mujer.