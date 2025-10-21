Gobierno crea el Instituto Nacional de la Mujer bajo el Proyecto de Ley 34-25

El Gobierno Nacional aprobó este martes 21 de octubre el Proyecto de Ley 34-25, que crea el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), encargado de coordinar y ejecutar la política nacional destinada a la promoción, protección y defensa de los derechos humanos de las mujeres.
La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, explicó que la propuesta busca una estructura más eficiente y técnica, que permita consolidar la rectoría de las políticas públicas dirigidas a las mujeres.
Carles agregó que se mantienen los recursos asignados al Ministerio de la Mujer, y que a través del Instituto se busca una mejor gestión, mayor eficiencia, evitar duplicidades y ampliar el alcance de los programas, en coordinación con otras instituciones.
Asimismo, se conservarán los albergues, centros de atención integral a nivel nacional, servicios de psicología y trabajo social, así como las líneas de denuncia y el aplicativo móvil.
El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció en enero de este año la modernización de varias instituciones, entre ellas el Ministerio de la Mujer.