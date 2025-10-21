Panamá Nacionales -  21 de octubre de 2025 - 07:14

Día del Niño y la Niña en Panamá será pronto: Conozca la fecha en que se celebrará

La Ley 453 restablece el 1 de noviembre como Día del Niño y la Niña en Panamá, fecha que coincide con el inicio de las fiestas patrias.

Día del Niño y la Niña en Panamá será pronto: Conozca la fecha en que se celebrará
Unsplash

Con esta decisión, se elimina la celebración del tercer domingo de julio, fecha que había sido adoptada durante la administración del expresidente Martín Torrijos (2004-2009). La nueva legislación restaura la tradición original, alineando esta festividad con el inicio de las celebraciones patrias de noviembre.

¿Por qué se restablece el 1 de noviembre como Día del Niño y la Niña?

DÍA DEL NIÑO

El retorno a esta fecha busca rescatar el valor cultural e histórico de la conmemoración, ya que durante décadas fue reconocida como el día dedicado a la niñez panameña. Además, se pretende integrar esta celebración a las actividades cívicas, escolares y comunitarias propias del mes patrio.

La Ley 453 también establece la realización de actividades educativas, recreativas y de reflexión enfocadas en promover los derechos, la protección y el bienestar integral de los niños y niñas del país.

“Es una oportunidad para unir a la familia panameña en torno a la niñez, fortaleciendo su protagonismo en la construcción de una sociedad más justa y solidaria”, expresaron voceros del Órgano Ejecutivo. “Es una oportunidad para unir a la familia panameña en torno a la niñez, fortaleciendo su protagonismo en la construcción de una sociedad más justa y solidaria”, expresaron voceros del Órgano Ejecutivo.

Con este cambio, Panamá retoma una tradición nacional que combina alegría infantil y orgullo patrio, marcando el inicio de un mes lleno de símbolos, identidad y unión familiar.

En esta nota:
Seguir leyendo

Alcaldía de Panamá advierte que moratoria vehicular vence el 31 de octubre

Cambios en el pago a jubilados y pensionados: conoce si habrá o no en noviembre, según la CSS

Ministerio Público investiga explosión en Alsacia Towers por homicidio culposo

Recomendadas

Más Noticias