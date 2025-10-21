Seis pacientes de la CSS se benefician de innovador tratamiento contra el cáncer de próstata.

Seis pacientes con cáncer de próstata fueron los primeros en beneficiarse de una innovadora terapia focal no invasiva realizada en el Hospital Quirúrgico de Alta Complejidad, en la Ciudad de la Salud de la Caja de Seguro Social ( CSS ).

Este tratamiento, conocido como Ultrasonido Focalizado de Alta Intensidad (HIFU, por sus siglas en inglés), utiliza tecnología robótica de última generación para eliminar exclusivamente el tejido afectado por el tumor, sin necesidad de extirpar completamente la glándula prostática.

El procedimiento combina imágenes de resonancia magnética con ecografía en tiempo real, lo que permite una localización precisa del área comprometida. Mediante el sistema robótico, el especialista programa con exactitud los disparos de ultrasonido sobre la zona tumoral. Este enfoque evita heridas y cicatrices, y reduce significativamente el tiempo de recuperación: los pacientes tratados fueron dados de alta al día siguiente.

El Dr. Ramón Rodríguez Lay, urólogo de la Caja de Seguro Social (CSS), explicó que esta tecnología está indicada para tipos específicos de cáncer de próstata y ha demostrado ofrecer resultados clínicos altamente favorables.