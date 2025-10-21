Panamá Nacionales -  21 de octubre de 2025 - 07:44

Cambios en el pago a jubilados y pensionados: conoce si habrá o no en noviembre, según la CSS

La CSS confirmó las fechas de pago a jubilados y pensionados para noviembre de 2025. Conozca el calendario completo y cómo cambiar a ACH.

jubilados y pensionados

jubilados y pensionados

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) dio a conocer el calendario oficial de pagos para jubilados y pensionados correspondiente a noviembre de 2025, manteniendo el orden habitual en las fechas de acreditamiento y entrega de cheques.

Calendario de pagos a jubilados y pensionados: noviembre 2025

ACH (depósito bancario):

  • Miércoles 5 de noviembre
  • Jueves 20 de noviembre

Cheques:

  • Jueves 6 de noviembre
  • Viernes 21 de noviembre

Los beneficiarios pueden verificar los detalles actualizados en el Calendario de pagos de la CSS disponible en el portal oficial de la institución.

Calendario de pago a jubilados y pensionados.jpg

Opción de cambiar de cheque a ACH

La CSS recordó que los jubilados y pensionados que aún reciben sus pagos mediante cheque pueden optar por la modalidad ACH (Acreditamiento Bancario), un sistema más rápido y seguro.

Pasos para realizar el cambio a ACH:

  • Solicitar el formulario de Autorización de Débitos Automáticos ACH en la CSS.
  • Llenar el formulario con los datos requeridos: nombre del banco, número de cuenta y monto de la planilla mensual.
  • Presentar el formulario completo (original y copia) ante el Departamento de Pago de Pensiones y Jubilaciones o en la Agencia Administrativa del Interior de la República.
  • Una vez aprobado por el banco, el cambio se registrará en el sistema del Departamento de Planillas.
  • Mantener la liquidez suficiente en la cuenta bancaria para permitir los débitos mensuales.

La institución reiteró que esta modalidad ofrece mayor comodidad, seguridad y puntualidad en los pagos, evitando filas y desplazamientos.

En esta nota:
Seguir leyendo

Pagos 2025 a jubilados y pensionados: Fechas oficiales de cobro de noviembre y diciembre

Atención Jubilados y pensionados: CSS pagará la segunda quincena desde el lunes 20 de octubre

Jubilados y pensionados 2025: ¿Cuánto recibirán por el bono permanente y el bono navideño?

Recomendadas

Más Noticias