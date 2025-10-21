Cambios en el pago a jubilados y pensionados: conoce si habrá o no en noviembre, según la CSS

La Caja de Seguro Social (CSS) dio a conocer el calendario oficial de pagos para jubilados y pensionados correspondiente a noviembre de 2025, manteniendo el orden habitual en las fechas de acreditamiento y entrega de cheques.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Calendario de pagos a jubilados y pensionados: noviembre 2025

ACH (depósito bancario):

Miércoles 5 de noviembre

Jueves 20 de noviembre

Cheques:

Jueves 6 de noviembre

Viernes 21 de noviembre

Los beneficiarios pueden verificar los detalles actualizados en el Calendario de pagos de la CSS disponible en el portal oficial de la institución.

Calendario de pago a jubilados y pensionados.jpg Css.gob.pa

Opción de cambiar de cheque a ACH

La CSS recordó que los jubilados y pensionados que aún reciben sus pagos mediante cheque pueden optar por la modalidad ACH (Acreditamiento Bancario), un sistema más rápido y seguro.

Pasos para realizar el cambio a ACH:

Solicitar el formulario de Autorización de Débitos Automáticos ACH en la CSS.

Llenar el formulario con los datos requeridos: nombre del banco, número de cuenta y monto de la planilla mensual.

Presentar el formulario completo (original y copia) ante el Departamento de Pago de Pensiones y Jubilaciones o en la Agencia Administrativa del Interior de la República.

Una vez aprobado por el banco, el cambio se registrará en el sistema del Departamento de Planillas.

Mantener la liquidez suficiente en la cuenta bancaria para permitir los débitos mensuales.

La institución reiteró que esta modalidad ofrece mayor comodidad, seguridad y puntualidad en los pagos, evitando filas y desplazamientos.