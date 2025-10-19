Pago a Jubilados y pensionados de la segunda quincena de octubre será el lunes y martes

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció que el pago de la segunda quincena de octubre de 2025 para jubilados y pensionados se realizará a partir del lunes 20 de octubre, de acuerdo con el calendario oficial de desembolsos correspondiente al último trimestre del año.

Fechas oficiales de pago por ACH y Cheque a jubilados y pensionados

Según el cronograma publicado por la entidad, las fechas son las siguientes:

Depósito ACH (pago electrónico): lunes 20 de octubre

lunes 20 de octubre Cheques físicos: martes 21 de octubre

Durante este período, los beneficiarios también recibirán bonos adicionales financiados por el Tesoro Nacional, en cumplimiento de la Ley 438, que destina parte de los ingresos provenientes del impuesto selectivo al consumo de bebidas alcohólicas para brindar apoyo económico a los jubilados y pensionados.

Beneficios especiales en diciembre

La CSS recordó que, en diciembre de 2025, los jubilados y pensionados recibirán dos beneficios adicionales: el bono permanente y el bono navideño, otorgados por el Gobierno Nacional como reconocimiento al aporte de los adultos mayores al desarrollo del país.