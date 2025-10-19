Estados Unidos Internacionales -  19 de octubre de 2025 - 11:40

Donald Trump acusa a Gustavo Petro de tolerar producción de drogas y suspende pagos a Colombia

Luego que Donald Trump acusara a Gustavo Petro anunció que suspenderá pagos y subsidios a Colombia, afectando la cooperación antidrogas y programas humanitarios

Donald Trump señala a Gustavo Petro 

Donald Trump señala a Gustavo Petro 

EFE
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó el domingo al mandatario colombiano Gustavo Petro de fomentar la producción masiva de drogas y anunció que pondrá fin a los pagos y subsidios a gran escala que Washington destinaba a Colombia.

En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump aseguró:

"A partir de hoy, estos pagos, o cualquier otra forma de pago o subvenciones, ya no se realizarán", agregando que Petro “está fomentando fuertemente la producción masiva de drogas”.

Impacto económico tras decisión de Donald Trump

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1979926308525056334?t=sJp-utC_8xV3C28A1ZowJA&s=19&partner=&hide_thread=false

Colombia, el país sudamericano que más ayuda financiera recibe de Estados Unidos, recibió más de 740 millones de dólares en 2023, según datos oficiales estadounidenses. La mitad de estos fondos se destinan a la lucha contra las drogas, mientras que el resto apoya programas humanitarios y alimentarios.

El mes pasado, Washington retiró a Colombia la condición de país aliado en la lucha contra el narcotráfico, un estatus que le permitía acceder a cientos de millones de dólares en asistencia financiera.

FUENTE: AFP

En esta nota:
Seguir leyendo

Donald Trump anuncia reunión con Xi Jinping en cumbre APEC

Donald Trump evalúa ataques terrestres contra cárteles del narcotráfico en Venezuela

Donald Trump critica a la revista Time por la foto elegida para su portada

Recomendadas

Más Noticias