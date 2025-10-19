Arzobispo Ulloa llama a erradicar la violencia contra la mujer: “Nadie pertenece a nadie”

El arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa, hizo un llamado este domingo a la sociedad panameña a reflexionar y actuar frente a los recientes casos de femicidios registrados en el país.

Durante su homilía, Ulloa enfatizó la necesidad de transformar los currículos educativos, no solo en las escuelas, sino también en la Iglesia, las familias y la sociedad en general, para fomentar una verdadera cultura de respeto y equidad.

Arzobispo Ulloa llama a erradicar la violencia contra la mujer

“Tenemos que transformar los currículos de educación en la Iglesia, en las escuelas, en las familias y en la sociedad. A estas alturas del siglo veintiuno nadie puede decir ‘ella me pertenece’, nadie pertenece a nadie, y la libertad de la vida de cualquier ser humano vale todo”, expresó el arzobispo.

El líder de la Iglesia católica panameña reiteró su compromiso con la defensa de la vida y la dignidad de la mujer, e instó a las autoridades y a la ciudadanía a trabajar juntos para construir un país libre de violencia y discriminación.