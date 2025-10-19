Arzobispo Ulloa llama a erradicar la violencia contra la mujer: “Nadie pertenece a nadie”

El arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa, hizo un llamado este domingo a la sociedad panameña a reflexionar y actuar frente a los recientes casos de femicidios registrados en el país.
Arzobispo Ulloa llama a erradicar la violencia contra la mujer
“Tenemos que transformar los currículos de educación en la Iglesia, en las escuelas, en las familias y en la sociedad. A estas alturas del siglo veintiuno nadie puede decir ‘ella me pertenece’, nadie pertenece a nadie, y la libertad de la vida de cualquier ser humano vale todo”, expresó el arzobispo.
El líder de la Iglesia católica panameña reiteró su compromiso con la defensa de la vida y la dignidad de la mujer, e instó a las autoridades y a la ciudadanía a trabajar juntos para construir un país libre de violencia y discriminación.