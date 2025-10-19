Días feriados en Panamá: Fechas del primer fin de semana libre

El Gobierno de Panamá anunció el calendario oficial de días libres correspondientes a las fiestas patrias de 2026, las cuales conmemoran dos de los hechos más importantes de la historia nacional: la separación de Panamá de Colombia (1903) y la independencia de España (1821).

De acuerdo con la programación oficial, las celebraciones patrias se concentrarán en la primera y última semana de noviembre, dando lugar al primer fin de semana largo del mes.

Fechas oficiales de días libres en noviembre de 2026

Lunes 3 de noviembre: Separación de Panamá de Colombia

Martes 4 de noviembre: Día de los Símbolos Patrios (día laborable)

Miércoles 5 de noviembre: Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia (celebrado principalmente en Colón)

Lunes 10 de noviembre: Primer Grito de Independencia de la Villa de Los Santos

Viernes 28 de noviembre: Independencia de Panamá de España

Según el artículo 46 del Código de Trabajo, los días 3, 5, 10 y 28 de noviembre son fiestas nacionales, por lo que los trabajadores tienen derecho a descanso remunerado.

Oportunidad para celebrar y reflexionar

Estas fechas representan una ocasión especial para participar en actos cívicos, desfiles, y actividades culturales, además de promover el orgullo nacional y recordar los momentos históricos que dieron forma a la identidad panameña.

Con el 3 y 5 de noviembre cayendo en lunes y miércoles, respectivamente, los panameños disfrutarán de un fin de semana largo al inicio del mes, ideal para descansar o participar en los eventos conmemorativos que se realizan en todo el país.