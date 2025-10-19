¿Cuándo pagan el décimo tercer mes en Panamá?

El tercer pago del Décimo Tercer Mes 2025 se realizará durante el mes de diciembre, tanto para los trabajadores del sector público como del sector privado, según el calendario oficial establecido.

De acuerdo con las autoridades, los pagos se efectuarán en las siguientes fechas:

Sector público: miércoles 4 de diciembre de 2025 .

miércoles . Sector privado: lunes 15 de diciembre de 2025.

Este beneficio corresponde al tercer desembolso del año y forma parte de los derechos laborales establecidos en la legislación panameña.

¿Cómo se calcula el Décimo Tercer Mes?

El cálculo del décimo tercer mes se realiza tomando en cuenta todos los ingresos mensuales, tanto ordinarios como extraordinarios, percibidos durante el período correspondiente (en este caso, de agosto a diciembre).

Fórmula para calcular el décimo:

Ingresos x 4 / 12 = Monto del Décimo Tercer Mes

Por ejemplo, si un trabajador obtuvo ingresos acumulados de B/. 3,600 durante el periodo, el cálculo sería:

durante el periodo, el cálculo sería: 3,600 x 4 / 12 = B/. 1,200

Consulta el calendario oficial

Los servidores públicos pueden consultar el calendario de pagos 2025 del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través del portal oficial: https://www.mef.gob.pa/. El Décimo Tercer Mes es un derecho laboral reconocido en Panamá desde 1971 y busca garantizar una compensación adicional al trabajador por los servicios prestados durante el año.