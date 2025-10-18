Panamá Nacionales -  18 de octubre de 2025 - 16:04

Calendario de pago del PASE-U 2025 del 20 al 24 de octubre a nivel nacional

El IFARHU informó que los pagos del PASE-U continuarán el lunes 20 de octubre en las provincias de Chiriquí, Coclé y Veraguas.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que a partir del lunes 20 de octubre continuará con el segundo pago de la beca PASE-U en las provincias de Chiriquí, Coclé y Veraguas.

El horario de atención para el retiro de los cheques será de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., en los centros habilitados por el IFARHU en cada región.

Calendario de pago del PASE-U del 20 al 24 de octubre

Chiriquí

  • Barú
  • David

Coclé

  • Agencias regional de Aguadulce
  • Penonomé

Veraguas

  • Santa Fe

Acceda al calendario de pagos en el siguiente enlace: Segundo pago PASE-U 2025

PASE-U: Documentos que se deben entregar

Al momento de realizar el cobro, se deberá presentar la siguiente documentación:

  • La cédula física del estudiante vigente y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.
  • La cédula del acudiente (si el estudiante es menor de edad) ambos documentos vigentes y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.

En caso de que el acudiente o representante legal no pueda asistir personalmente:

  • Una copia de cédula en ambas caras de la identificación del representante legal, el estudiante beneficiario y de quien va a retirar. Las copias deben estar nítidas.

En cumplimiento del artículo 14 de la reglamentación que regula el PASE-U se establece lo siguiente:

  • En caso de que el acudiente registrado no pueda asistir, deberá remitir nota de autorización debidamente notariada, en la cual designe a la persona que realizará el retiro del pago correspondiente.
  • El documento deberá estar acompañado de la copia de la cédula de identidad personal de ambas partes (acudiente y autorizado), así como de la copia de la cédula juvenil del estudiante beneficiado.
