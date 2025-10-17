Pagos del PASE-U 2025: este lunes 20 de octubre inicia la entrega de cheques en Chiriquí y Coclé

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará con el pago del programa PASE-U en las provincias de Chiriquí y Coclé, a partir del lunes 20 hasta el miércoles 29 de octubre, beneficiando a miles de estudiantes de primaria, premedia y media.

PASE-U 2025: Pagos en Chiriquí y Coclé

Lunes 20 de octubre

Chiriquí

Distrito de Barú: Progreso, Rodolfo Aguilar y Baco.

Distrito de David: David, Guacá y Las Lomas.

Coclé

Distrito de Olá: El Copé, El Palmar, El Picacho, La Pava y Olá.

Distrito de Aguadulce: Aguadulce, Barrios Unidos, Virgen del Carmen y El Hato de San Juan.

Natá: Pocrí, El Roble, Pueblos Unidos, Toza y Las Huacas.

Distrito de Penonomé: Penonomé centro.

Martes 21 de octubre

Chiriquí

Distrito de Barú: Manaca, El Palmar y Puerto Armuelles.

Distrito de David: David y Las Lomas.

Coclé

La Pintada: El Harino, El Potrero, Las Lomas, Piedras Gordas, Llano Grande y La Pintada.

Miércoles 22 de octubre

Chiriquí

Distrito de Renacimiento: Río Sereno, Santa Clara, Montelirio, Breñón, Cañas Gordas, Dominical y Caisán.

Distrito de David: David, Pedregal, San Carlos y San Pablo Nuevo.

Coclé

Penonomé: Cañaveral, Coclé, El Coco, Río Grande y Pajonal.

Acceda al calendario de pagos en el siguiente enlace: Segundo pago PASE-U 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IFARHU/status/1978572771253690768&partner=&hide_thread=false El IFARHU continúa con el segundo pago del PASE-U 2025, garantizando que más estudiantes reciban su beneficio educativo.

Del 20 al 24 de octubre en Chiriquí y Coclé (Barú, Bugaba y Aguadulce).

Consulta fechas y lugares en https://t.co/xyM00ik7XZ pic.twitter.com/f0za1mRulY — IFARHU (@IFARHU) October 15, 2025

PASE-U: Documentos que se deben entregar

Al momento de realizar el cobro, se deberá presentar la siguiente documentación:

La cédula física del estudiante vigente y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.

La cédula del acudiente (si el estudiante es menor de edad) ambos documentos vigentes y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.

En caso de que el acudiente o representante legal no pueda asistir personalmente:

Una copia de cédula en ambas caras de la identificación del representante legal, el estudiante beneficiario y de quien va a retirar. Las copias deben estar nítidas.

En cumplimiento del artículo 14 de la reglamentación que regula el PASE-U se establece lo siguiente: