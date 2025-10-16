Panamá Nacionales -  16 de octubre de 2025 - 15:26

Agroferias del IMA: compra arroz a B/.5.00 y otros productos para este fin de semana

El IMA realiza venta de bolsas de alimentos a B/.5.00 en sus agroferias, como parte de una iniciativa para ofrecer productos de primera necesidad.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizarán el sábado 18 y domingo 19 de octubre una nueva jornada de agroferias en diversas regiones del país, con el objetivo de facilitar el acceso a productos de primera necesidad a precios accesibles para la población.

Importante recordar que en las agroferias, agrotiendas los compradores deben llevar sus bolsas reutilizable, estar a tiempo a las 8:00 a.m. y escoger los mejores productos frescos, saludables y a bajos precios.

Agroferia del IMA para el sábado 18 de octubre

Darién

  • Complejo deportivo Manuel Antonio Miranda, corregimiento de Metetí, distrito de Pinogana

Agroferia del IMA para el domingo 19 de octubre

Darién

  • Complejo deportivo Manuel Antonio Miranda, corregimiento de Metetí, distrito de Pinogana
