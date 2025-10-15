IMA aclara que sus productos cumplen normas sanitarias tras críticas de diputados

IMA aclara que productos de las Agroferias cumplen con normas sanitarias y de calidad.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario ( IMA ) lamentó las declaraciones emitidas por diputados de la Asamblea Nacional, quienes cuestionaron algunos de los productos que se venden en las Agroferias que se desarrollan a nivel nacional, entre ellos el frijol, adquirido a la Asociación de Productores Agropecuarios de Chiriquí.

El IMA aclaró que esta adquisición se realizó con el firme propósito de apoyar a los productores nacionales, garantizando que no sufrieran pérdidas en sus cosechas.

De acuerdo con la entidad, los productos ofrecidos en las Agroferias cuentan con sus respectivos registros sanitarios, emitidos por las autoridades competentes, como el Ministerio de Salud (MINSA), y cumplen con las normas de etiquetado y calidad establecidas en la legislación panameña.

Asimismo, el IMA destacó que los productos que comercializa en sus establecimientos han estado presentes en el mercado nacional por más de 40 años, cumpliendo con los estándares establecidos.