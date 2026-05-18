Día Internacional de los Museos 2026: espacios que unen culturas y preservan la historia

El Día Internacional de los Museos 2026 se celebra este 18 de mayo bajo el lema “Museos uniendo un mundo dividido”, promovido por el Consejo Internacional de Museos (ICOM). La iniciativa busca destacar el papel de los museos como espacios que fomentan el diálogo, la inclusión y la paz entre las comunidades.

En Panamá existen decenas de museos y centros culturales dedicados a preservar la historia, el arte, la biodiversidad y las tradiciones del país. Muchos de ellos se encuentran en la capital y son visitados tanto por turistas como por residentes nacionales.

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pauline-loroy-AlLKJ292jOQ-unsplash Panamá existen decenas de museos. @pauline-loroy-unsplash

En el Día Internacional de los Museos, te mostramos algunos panameños

Biomuseo, reconocido por sus exposiciones sobre biodiversidad y diseñado por el arquitecto Frank Gehry.

Panama Canal Museum, que narra la historia del Canal de Panamá.

MAC Panamá | Museum of Contemporary Art, enfocado en el arte contemporáneo panameño e internacional.

Museo Afroantillano de Panamá.

Mola Museum

Museum of Liberty, entre otros espacios históricos y educativos.

Algunos museos ofrecen entrada gratuita en fechas especiales, como el Día Internacional de los Museos, mientras que otros mantienen acceso libre durante ciertos días de la semana o para estudiantes y jubilados.

Especialistas culturales destacan que visitar museos ayuda a fortalecer el conocimiento histórico, estimular la creatividad y promover el respeto por la diversidad cultural. Además, son espacios ideales para compartir en familia y aprender sobre el patrimonio nacional.

El lema de este año resalta precisamente cómo los museos pueden convertirse en puentes entre generaciones y culturas, promoviendo el entendimiento y el acceso al conocimiento en medio de sociedades cada vez más divididas.