Fuenteovejuna Cimarrón llegará al Teatro Nacional de Panamá en mayo de 2026

El Patronato del Teatro Nacional de Panamá anunció la presentación de Fuenteovejuna Cimarrón, una reinterpretación del clásico de Lope de Vega dirigida y adaptada por Isabel Burgos, con música original de Afrodisíaco.

La puesta en escena se realizará del 21 al 24 de mayo de 2026 en el Teatro Nacional de Panamá.

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En esta nueva versión, la historia abandona la España del siglo XV para trasladarse al Archipiélago de Las Perlas, en Panamá, donde esclavos africanos sometidos al régimen de la pesca de perlas enfrentan la opresión a través de la acción colectiva.

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A diferencia de la obra original, el desenlace cambia radicalmente. Según la producción, los protagonistas no buscan el perdón de los Reyes Católicos, sino que escapan junto a Felipillo, el rey cimarrón, en busca de libertad.

La obra también incorpora una propuesta dramatúrgica que muestra al público el propio proceso de creación teatral, mediante una compañía de actores que escribe y ensaya colectivamente la pieza mientras desarrolla la historia en escena.

“Esta no es una adaptación meramente estética. Es una pregunta que le hacemos al presente: ¿Cómo podemos, colectivamente, librarnos de la opresión sistemática que nos agobia?”, expresó Burgos sobre la propuesta artística. “Esta no es una adaptación meramente estética. Es una pregunta que le hacemos al presente: ¿Cómo podemos, colectivamente, librarnos de la opresión sistemática que nos agobia?”, expresó Burgos sobre la propuesta artística.

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La música original estará a cargo de Afrodisíaco, agrupación panameña reconocida internacionalmente tras ganar la Gaviota de Plata en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en 2016.

El elenco estará integrado por Arturo Wong Sagel, Claribel González, Augusto Posso, además de Rogelio Bustamante, Erik Rodríguez, Juan Carlos Avendaño, Gustavo Dowerds, Roxana Rivera, Joana Girón, Jomel McDonald, Julián Urriola, Dolly Wilson, Sussi Witgreen y Katia Viggiano.

La producción contará además con coreografía de Carlos Díaz, asesoría histórica de Fidel Rodríguez, fotografía de Ronald Rodríguez y vestuario de Jaime Ávila.

Los boletos estarán disponibles a través de Panatickets.