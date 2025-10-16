Lotería Nacional anuncia cambios en el horario de sorteos por fiestas patrias 2025

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) dio a conocer el calendario oficial de sorteos para el mes de noviembre de 2025, ajustado en conmemoración de las Fiestas Patrias.

Calendario de sorteos por la Lotería Nacional

De acuerdo con la institución, el sorteo dominical regular se realizará el domingo 2 de noviembre, mientras que el sorteo miercolito, programado originalmente para el miércoles 5, se llevará a cabo el jueves 6 de noviembre. Además, la entidad confirmó que el esperado Gordito del Zodiaco, correspondiente al signo Escorpio, se jugará el viernes 21 de noviembre.

La Lotería Nacional destacó que estos ajustes buscan facilitar la participación de los jugadores durante el periodo de celebraciones patrias y mantener el orden habitual de los sorteos.

La institución invitó al público a mantenerse atento a los resultados oficiales a través de sus canales digitales y redes sociales, recordando que la compra de billetes oficiales contribuye directamente al financiamiento de programas sociales y de beneficencia en todo el país.