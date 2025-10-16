Alcalde Mayer Mizrachi, anuncia seis parques iluminados y temáticos en diciembre

El alcalde del distrito capitalino, Mayer Mizrachi , anunció una de las principales novedades para las actividades navideñas 2025: seis parques temáticos que permanecerán iluminados durante todo el año, ofreciendo entretenimiento constante para residentes y visitantes.

Los parques y sus temáticas son:

Calle Uruguay - Paseo de las Estrellas

Plaza Herrera - Nuestro Universo

Parque Eduardo Vallarino (Betania) - Capitales del Mundo

Parque Norte (Chilibre) - Tierra Jurásica

Parque Villa Catalina (Don Bosco) - Mundo Marino

Parque Rotonda La Siesta - Gamer

Además, la Villa Navideña estará ubicada en el Mirador Pacífico de la Cinta Costera, ofreciendo un espacio para la recreación familiar y actividades culturales.

El festival contará con un desfile el domingo 14 de diciembre en Calle 50, y ofrecerá presentaciones artísticas navideñas en los parques, promoviendo la expresión artística y el talento panameño.

Los parques recibirán mantenimiento regular y se espera que estos espacios se conviertan en entornos de disfrute, cultura y turismo durante toda la temporada navideña y más allá, consolidando a la ciudad como un destino atractivo para locales y visitantes.