Alcalde Mayer Mizrachi, anuncia seis parques iluminados y temáticos en diciembre

El alcalde Mayer Mizrachi, confirmó que seis parques temáticos permanecerán iluminados durante el mes de diciembre hasta finales de año.

Por Noemí Ruíz

El alcalde del distrito capitalino, Mayer Mizrachi, anunció una de las principales novedades para las actividades navideñas 2025: seis parques temáticos que permanecerán iluminados durante todo el año, ofreciendo entretenimiento constante para residentes y visitantes.

Los parques y sus temáticas son:

  • Calle Uruguay - Paseo de las Estrellas
  • Plaza Herrera - Nuestro Universo
  • Parque Eduardo Vallarino (Betania) - Capitales del Mundo
  • Parque Norte (Chilibre) - Tierra Jurásica
  • Parque Villa Catalina (Don Bosco) - Mundo Marino
  • Parque Rotonda La Siesta - Gamer

Además, la Villa Navideña estará ubicada en el Mirador Pacífico de la Cinta Costera, ofreciendo un espacio para la recreación familiar y actividades culturales.

Alcalde Mayer Mizrachi organiza desfile de fin de año en Calle 50

El festival contará con un desfile el domingo 14 de diciembre en Calle 50, y ofrecerá presentaciones artísticas navideñas en los parques, promoviendo la expresión artística y el talento panameño.

Los parques recibirán mantenimiento regular y se espera que estos espacios se conviertan en entornos de disfrute, cultura y turismo durante toda la temporada navideña y más allá, consolidando a la ciudad como un destino atractivo para locales y visitantes.

