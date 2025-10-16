Panamá Nacionales -  16 de octubre de 2025 - 11:35

Alcaldía de Panamá anuncia el Festival Internacional Navideño 2025 "City of Stars" en Calle 50

La Alcaldía de Panamá anunció el Festival Internacional Navideño 2025 “City of Stars”, programado para el domingo 14 de diciembre en Calle 50.

Alcaldía de Panamá anuncia el Festival Internacional Navideño 2025. 

Alcaldía de Panamá anuncia el Festival Internacional Navideño 2025. 

@Panamaalcaldia
Ana Canto
Por Ana Canto

La Alcaldía de Panamá compartió detalles del Festival Internacional Navideño 2025 “City of Stars”, que incluirá un desfile el domingo 14 de diciembre en Calle 50. Este año, el encendido oficial del árbol de Navidad se realizará el 30 de noviembre en la Cinta Costera, y posteriormente en Panamá Norte y Panamá Este.

Además, se efectuarán activaciones navideñas en parques de los 26 corregimientos, en cinco fechas, y se convocará al talento nacional para que niños y jóvenes exhiban sus habilidades. También se implementará un concurso de encendido en calles y veredas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1978856691295785413&partner=&hide_thread=false

El alcalde Mayer Mizrachi destacó que la iniciativa tendrá un impacto social de 100 mil dólares aportados por empresas privadas a comunidades necesitadas.

"Este año cada empresa que participa en el desfile de Navidad hará un aporte social de al menos 5 mil dólares a cualquiera obra benéfica que escojan y ejecuten", compartió.

El alcalde añadió que se realizará un trabajo de promoción internacional para transmitir el evento en otros países y resaltó que habrá más empresas participantes que en ediciones anteriores.

El Festival Internacional Navideño contará además con la participación de bandas musicales de Costa Rica y El Salvador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mayer/status/1978848918340280382&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Feria de salud mental por la Alcaldía de Panamá con servicios gratuitos este viernes

Alcaldía de Panamá invita a la ciudadanía a ver en vivo el partido Panamá vs. El Salvador

Alcaldía de Panamá instala basureros inteligentes como parte de iniciativa de modernización urbana

Recomendadas

Más Noticias