Alcaldía de Panamá otorga permisos para ventas en los desfiles

La Alcaldía de Panamá informó que ha iniciado la segunda fase del proceso de asignación de permisos para microempresarios que venderán mercancía seca y alimentos durante las rutas de los desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre.

Alcaldía de Panamá inicia segunda fase de permisos para microempresarios del desfile

Los pequeños comerciantes realizaron la presentación de documentos y el pago de los trámites correspondientes en el edificio Hatillo, donde fueron atendidos por personal de las direcciones de Servicios a la Comunidad y Legal y Justicia.

La comuna capitalina indicó que se otorgarán un total de 130 cupos para esta actividad, y que el proceso culminará el próximo 28 de octubre, fecha en la que se entregarán los respectivos permisos a los beneficiarios.