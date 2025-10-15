Panamá Nacionales -  15 de octubre de 2025 - 13:43

Alcaldía de Panamá otorga permisos para ventas en los desfiles

La Alcaldía de Panamá avanza en la entrega de 130 permisos para microempresarios que venderán durante los desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Alcaldía de Panamá informó que ha iniciado la segunda fase del proceso de asignación de permisos para microempresarios que venderán mercancía seca y alimentos durante las rutas de los desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre.

Alcaldía de Panamá inicia segunda fase de permisos para microempresarios del desfile

Los pequeños comerciantes realizaron la presentación de documentos y el pago de los trámites correspondientes en el edificio Hatillo, donde fueron atendidos por personal de las direcciones de Servicios a la Comunidad y Legal y Justicia.

La comuna capitalina indicó que se otorgarán un total de 130 cupos para esta actividad, y que el proceso culminará el próximo 28 de octubre, fecha en la que se entregarán los respectivos permisos a los beneficiarios.

