Fiscalía de Veraguas investiga muerte de la joven Yamileth Santamaría, de 25 años.

La Fiscalía Regional de Veraguas informó que el pasado sábado 11 de octubre inició una investigación de oficio relacionada con el fallecimiento de la joven Yamileth Santamaría Espinosa, de 25 años.

En un comunicado, la institución señaló que se ha aplicado el Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género, diseñado para garantizar investigaciones con enfoque de género y perspectiva de derechos humanos.

"Este protocolo busca unificar criterios y procedimientos en la investigación de estos delitos, promoviendo una actuación diligente y respetuosa hacia las víctimas y sus familias", detalló.

Hasta el momento, se han desarrollado más de 20 diligencias para esclarecer los hechos, incluyendo entrevistas a testigos y familiares, extracción y análisis de videos de cámaras de vigilancia del área de interés, redacción de notas y documentos oficiales, así como coordinaciones con otras unidades y autoridades competentes.

Actualmente, se esperan los resultados de la necropsia que realiza el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, los cuales permitirán determinar las causas de la muerte.