Fallece joven atacada brutalmente en Santiago; investigan homicidio

El Ministerio Público confirmó el fallecimiento de una joven de aproximadamente 27 años, quien había sido encontrada hace varios días con graves heridas y signos de violencia en un área apartada de Santiago, provincia de Veraguas.

La víctima, cuya identidad aún no ha sido revelada oficialmente, murió este miércoles en el Hospital Regional Dr. Luis “Chicho” Fábrega, donde permanecía hospitalizada en estado crítico desde su ingreso.

Una joven de aproximadamente 27 años que fue encontrada con múltiples heridas y golpes en su cuerpo, falleció tras varios días hospitalizada en el hospital Luis "Chicho" Fábrega de Veraguas. El Ministerio Público investiga este caso.

De acuerdo con los primeros informes, la joven fue hallada por transeúntes en un paraje desolado, presentando múltiples golpes y lesiones compatibles con una agresión severa. Inmediatamente fue trasladada por unidades de emergencia al centro médico, donde los médicos declararon muerte cerebral por politraumatismo, a consecuencia de la violencia sufrida.

El caso, que inicialmente se investigaba como agresión y abandono, ha sido reclasificado como una investigación por homicidio, según confirmó la Fiscalía de Homicidio/Femicidio de Veraguas, que mantiene las diligencias para esclarecer los hechos y dar con el o los responsables.

La noticia ha generado consternación en la comunidad veragüense, que exige justicia y el pronto esclarecimiento de este violento crimen.