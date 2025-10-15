Gobierno Nacional designa a Keila Martínez como directora encargada de la Agencia Panameña de Alimentos

Le podría interesar: Renuncia como director general de la APA, Alberto Paz-Rodríguez

El decreto, suscrito por el presidente José Raúl Mulino y el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto José Linares Tribaldos, establece que la funcionaria será responsable de todas las acciones y decisiones que se adopten durante el ejercicio de sus funciones como directora encargada.

Embed - Apa Panama on Instagram: "COMUNICADO Presidente José Raúl Mulino designa a Keila Martínez como directora encargada de la APA Mediante el Decreto Ejecutivo No. 18 de 24 de septiembre de 2025, el presidente de la República, José Raúl Mulino Quintero, designó a la ingeniera Keila Yael Martínez Victoria de Cedeño como directora encargada de la Agencia Panameña de Alimentos (APA). Martínez de Cedeño, quien se desempeñaba como secretaria general de la APA, asume la dirección de la institución tras la renuncia del anterior director, Alberto Enrique Paz-Rodriguez, y ejercerá el cargo hasta que se designe al titular, conforme a lo establecido en la Ley No. 206 de 30 de marzo de 2021, que crea la Agencia Panameña de Alimentos. El decreto, suscrito por el presidente Mulino y el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto José Linares Tribaldos, establece que la funcionaria será responsable de todas las acciones y decisiones que se adopten durante el ejercicio de sus funciones como directora encargada. Con esta designación, el Gobierno Nacional reafirma su compromiso con la continuidad operativa de la Agencia Panameña de Alimentos y con el cumplimiento eficiente de las atribuciones legales asignadas a esta entidad clave en el sector alimentario panameño. Agencia Panameña de Alimentos Ciudad de Panamá, 14 de octubre de 2025"