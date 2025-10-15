ATTT desarrolla operativo de "paz y salvo" en Panamá Norte para reforzar seguridad vial

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) desarrolla un operativo de “paz y salvo” en Panamá Norte, en áreas como el Corredor de Los Pobres, vía Caimitillo y avenida Boyd Roosevelt.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1978589780343402868&partner=&hide_thread=false
La @ATTTPanama desarrolla un operativo de “paz y salvo” en Panamá Norte, en áreas como el Corredor de Los Pobres, vía Caimitillo y avenida Boyd Roosevelt.— Telemetro Reporta (@TReporta) October 15, 2025
El operativo se extiende hasta este viernes 17 de octubre, con verificación de los conductores, licencia y seguro vigentes,… pic.twitter.com/UjHfGEkGPF