Panamá Nacionales -  15 de octubre de 2025 - 17:55

ATTT desarrolla operativo de "paz y salvo" en Panamá Norte para reforzar seguridad vial

La ATTT desarrolló un operativo de “paz y salvo” en Panamá Norte, que se extenderá hasta el viernes 17 de octubre.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) desarrolla un operativo de “paz y salvo” en Panamá Norte, en áreas como el Corredor de Los Pobres, vía Caimitillo y avenida Boyd Roosevelt.

El operativo se extiende hasta este viernes 17 de octubre, con verificación de los conductores, licencia y seguro vigentes, con el objetivo de reforzar el compromiso con la seguridad vial y el cumplimiento de las normas.

