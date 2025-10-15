MiBus avanza en el proceso para adquirir su primera flota de buses eléctricos.

El pasado viernes 10 de octubre, MiBus realizó la reunión de homologación previa al proceso de precalificación del proyecto “Adquisición de una Solución Integral de Movilidad Eléctrica para el Sistema de Transporte Público de Buses de la Ciudad de Panamá”.

La sesión contó con la participación de más de 30 empresas nacionales e internacionales vinculadas al ecosistema de la electromovilidad, entre ellas fabricantes y proveedores de flotas eléctricas, distribuidores de dispositivos de carga, desarrolladores de infraestructura y firmas de ingeniería, que mostraron su interés en formar parte de esta importante iniciativa.

El programa tiene como propósito impulsar la electrificación progresiva de la flota de MiBus, fortalecer la resiliencia del sistema de transporte ante los efectos del cambio climático y mejorar las capacidades institucionales en sostenibilidad y eficiencia energética.

El financiamiento, aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), contempla un crédito de 38 millones de dólares y un aporte no reembolsable de 9 millones de dólares, destinados a la adquisición de al menos 53 buses eléctricos y 17 cargadores, además de la instalación de infraestructura de carga, sistemas de gestión y equipos de mantenimiento especializado.