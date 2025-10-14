Panamá vs Surinam: MiBus ofrecerá transporte gratuito hacia el Rommel Fernández por el partido

La empresa de Transporte Masivo MiBus anunció que activará un servicio de transporte gratuito para los fanáticos que asistirán al partido entre Panamá y Surinam, correspondiente a la ronda final de grupos rumbo al Mundial 2026.

El servicio estará disponible a partir de las 4:00 p.m., desde la Estación El Crisol con destino al Estadio Rommel Fernández, facilitando así la movilización de los aficionados y promoviendo una llegada segura y ordenada al estadio.

La iniciativa busca evitar congestión vial, garantizar la seguridad de los fanáticos y fomentar el uso del transporte público durante los eventos deportivos de alta convocatoria.

Se espera que el Estadio Rommel Fernández luzca lleno para este crucial encuentro entre Panamá y Surinam, donde los aficionados podrán disfrutar del partido apoyando a la selección nacional.

MiBus recomienda a los usuarios llegar con tiempo suficiente y seguir las indicaciones del personal durante el traslado para garantizar un viaje seguro y organizado.