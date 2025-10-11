MiBus, reglamento: ¿Qué tipo de mascotas podrán ingresar a los metrobuses?

A partir del lunes 20 de octubre de 2025, los pasajeros del sistema de transporte público MiBus podrán viajar con sus perros guía o mascotas pequeñas, según lo establece el nuevo Reglamento de Usuario publicado por la empresa.

De acuerdo con las disposiciones, las mascotas deberán transportarse en jaulas o bolsos adecuados, mantenerse en el regazo del dueño durante todo el recorrido, y no podrán ocupar asientos ni obstruir los pasillos.

Esta medida forma parte de las nuevas normas incluidas en el reglamento, que entrará en vigor con 41 disposiciones, de las cuales 22 son totalmente nuevas, orientadas a garantizar la seguridad, el orden y el respeto dentro de los autobuses y las zonas pagas.

mibus-inclusión MiBus

Principales prohibiciones en los metrobuses y zonas pagas

Entre las normas que regirán a partir del 20 de octubre se encuentran las siguientes restricciones:

Fumar o consumir bebidas alcohólicas o sustancias prohibidas.

Ingresar con objetos peligrosos o inflamables.

Comer o beber dentro de las instalaciones.

Ensuciar, dañar o realizar actos vandálicos en la infraestructura.

Vender productos, realizar actividades comerciales o pedir dinero.

Usar bocinas, radios o dispositivos con volumen alto.

Impedir el libre tránsito o el acceso a los buses.

Estas reglas forman parte de la campaña “Pequeños Gestos, Grandes Cambios”, con la que MiBus busca crear conciencia sobre el comportamiento responsable de los usuarios y fomentar un entorno de respeto en el transporte público.