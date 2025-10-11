Meduca establece nuevos requisitos y proceso digital para nombramientos y traslado de docentes

El Ministerio de Educación (Meduca) anunció la entrada en vigencia del Decreto Ejecutivo No. 56 del 10 de octubre de 2025, que redefine los requisitos y procedimientos para la selección, nombramiento y traslado del docentes en Panamá.
Entre los principales cambios que contempla el decreto destacan:
- Evaluación clara y pública en cada etapa del proceso.
- Selección por concurso público para todas las vacantes.
- Digitalización total de los concursos y traslados.
- Asignación basada en méritos profesionales, éticos, experiencia y formación.
- Opción de postular hasta cinco vacantes, de acuerdo con los requisitos establecidos.
- Prohibición de prácticas indebidas o influencias externas en la selección.
El Meduca resaltó que esta medida garantiza igualdad de condiciones para los participantes, permitiendo un acceso público y actualizado a toda la información sobre el desarrollo de los concursos.
Con este cambio, el Meduca busca fortalecer la transparencia, la modernización del sistema educativo y la confianza en los procesos de nombramiento docente a nivel nacional.