Meduca establece nuevos requisitos y proceso digital para nombramientos y traslado de docentes

El Ministerio de Educación (Meduca) anunció la entrada en vigencia del Decreto Ejecutivo No. 56 del 10 de octubre de 2025, que redefine los requisitos y procedimientos para la selección, nombramiento y traslado del docentes en Panamá.

Según la entidad, el objetivo del nuevo decreto es garantizar “un proceso más transparente, justo y meritocrático”, en el que cada docente pueda participar mediante concursos públicos en línea, eliminando las prácticas discrecionales y las largas filas de años anteriores.

Entre los principales cambios que contempla el decreto destacan:

Evaluación clara y pública en cada etapa del proceso.

Selección por concurso público para todas las vacantes.

Digitalización total de los concursos y traslados.

Asignación basada en méritos profesionales, éticos, experiencia y formación.

Opción de postular hasta cinco vacantes, de acuerdo con los requisitos establecidos.

Prohibición de prácticas indebidas o influencias externas en la selección.

El Meduca resaltó que esta medida garantiza igualdad de condiciones para los participantes, permitiendo un acceso público y actualizado a toda la información sobre el desarrollo de los concursos.

"Este Decreto garantiza el respeto hacia los educadores y asegura que la asignación y obtención de vacantes se realice con base en el mérito profesional, eliminando las malas prácticas del pasado", indicó la institución.

Con este cambio, el Meduca busca fortalecer la transparencia, la modernización del sistema educativo y la confianza en los procesos de nombramiento docente a nivel nacional.