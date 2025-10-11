SINAPROC emite aviso de prevención hasta el 13 de octubre 2025

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), siguiendo los informes del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), informó a la ciudadanía sobre el incremento de vientos y oleajes en el litoral Pacífico panameño, medida que se mantendrá vigente hasta el lunes 13 de octubre de 2025.
Condiciones esperadas por región:
- Pacífico Central (Sur de Veraguas hasta Panamá Oeste): oleajes entre 1.2 y 1.8 metros, con vientos de 30 a 40 km/h.
- Pacífico Oriental (Golfo y Bahía de Panamá–Darién): oleajes entre 1.0 y 1.8 metros, con vientos de 20 a 35 km/h.
- Pacífico Occidental (Golfo de Chiriquí): oleajes entre 1.2 y 1.8 metros, con vientos de 15 a 30 km/h.
Estas condiciones se deben a la intensificación de los vientos, componentes Oeste y Sur, provocando un aumento en el oleaje y mar picado en todo el litoral Pacífico panameño.
Recomendaciones del SINAPROC:
Evitar actividades recreativas en el mar durante este periodo.
Las embarcaciones livianas y artesanales deben mantener precaución y seguir las indicaciones de las autoridades marítimas.
La población costera debe permanecer atenta a los comunicados oficiales del IMHPA y SINAPROC.
El SINAPROC mantiene un monitoreo constante y reitera su compromiso con la seguridad de todos los ciudadanos.