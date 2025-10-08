Panamá Nacionales -  8 de octubre de 2025 - 08:25

Sinaproc emite aviso por lluvias y aguaceros significativos hasta el 12 de octubre

El Sinaproc mantiene un aviso de lluvias en Panamá por la Onda Tropical N°33. Conoce las provincias bajo vigilancia y las recomendaciones de seguridad.

SINAPROC
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) ha emitido un aviso de vigilancia por lluvias y aguaceros significativos, vigente desde las 12:00 a.m. del 8 de octubre hasta las 11:59 p.m. del 12 de octubre de 2025.

Según el informe, las condiciones actuales están influenciadas por la Onda Tropical N.°33, combinada con una baja presión en el Caribe y altos niveles de humedad, factores que favorecen la presencia de lluvias persistentes, aguaceros y tormentas de variada intensidad en gran parte del territorio nacional.

Áreas bajo aviso por lluvias y aguaceros según SINAPROC

El aviso de vigilancia aplica para las siguientes provincias y comarcas:

  • Bocas del Toro
  • Chiriquí
  • Veraguas
  • Herrera
  • Los Santos
  • Coclé
  • Panamá Oeste
  • Panamá (centro, norte y este)
  • Colón
  • Darién
  • Ngäbe Buglé
  • Emberá Wounaan
  • Guna Yala

Posibles impactos

El Sinaproc advierte que podrían registrarse los siguientes efectos:

  • Inundaciones urbanas y rurales
  • Deslizamientos de tierra
  • Crecidas repentinas de ríos y quebradas
  • Caída de árboles
  • Afectaciones en caminos y áreas vulnerables

El IMHPA estima acumulados de lluvia importantes durante el período del aviso, especialmente en las provincias del occidente y centro del país.

Recomendaciones del Sinaproc

La entidad recomienda a la población:

  • Mantenerse informada a través de los canales oficiales del Sinaproc y el IMHPA.
  • Evitar cruzar ríos y quebradas con niveles altos de agua.
  • Revisar desagües y drenajes para prevenir inundaciones.
  • No exponerse en zonas de riesgo, especialmente en áreas propensas a deslizamientos.
  • Reportar emergencias a la línea 520-4429 o al 911.

El Sinaproc mantiene sus equipos de respuesta en alerta preventiva ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse debido a las condiciones del tiempo.

