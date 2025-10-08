Sinaproc emite aviso por lluvias y aguaceros significativos hasta el 12 de octubre

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) ha emitido un aviso de vigilancia por lluvias y aguaceros significativos, vigente desde las 12:00 a.m. del 8 de octubre hasta las 11:59 p.m. del 12 de octubre de 2025.
Según el informe, las condiciones actuales están influenciadas por la Onda Tropical N.°33, combinada con una baja presión en el Caribe y altos niveles de humedad, factores que favorecen la presencia de lluvias persistentes, aguaceros y tormentas de variada intensidad en gran parte del territorio nacional.
Áreas bajo aviso por lluvias y aguaceros según SINAPROC
El aviso de vigilancia aplica para las siguientes provincias y comarcas:
- Bocas del Toro
- Chiriquí
- Veraguas
- Herrera
- Los Santos
- Coclé
- Panamá Oeste
- Panamá (centro, norte y este)
- Colón
- Darién
- Ngäbe Buglé
- Emberá Wounaan
- Guna Yala
Posibles impactos
El Sinaproc advierte que podrían registrarse los siguientes efectos:
- Inundaciones urbanas y rurales
- Deslizamientos de tierra
- Crecidas repentinas de ríos y quebradas
- Caída de árboles
- Afectaciones en caminos y áreas vulnerables
El IMHPA estima acumulados de lluvia importantes durante el período del aviso, especialmente en las provincias del occidente y centro del país.
Recomendaciones del Sinaproc
La entidad recomienda a la población:
- Mantenerse informada a través de los canales oficiales del Sinaproc y el IMHPA.
- Evitar cruzar ríos y quebradas con niveles altos de agua.
- Revisar desagües y drenajes para prevenir inundaciones.
- No exponerse en zonas de riesgo, especialmente en áreas propensas a deslizamientos.
- Reportar emergencias a la línea 520-4429 o al 911.
El Sinaproc mantiene sus equipos de respuesta en alerta preventiva ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse debido a las condiciones del tiempo.