Policía Nacional aprehende a 16 personas durante allanamientos por robo agravado

La Policía Nacional de Panamá informó sobre la aprehensión de 16 personas durante una serie de allanamientos realizados en las provincias de Chiriquí y Panamá, como parte de las investigaciones por el delito de robo agravado.

Según la entidad, las diligencias fueron desarrolladas en coordinación con el Ministerio Público, en distintos puntos de ambas provincias, con el objetivo de desarticular grupos vinculados a hechos delictivos registrados en las últimas semanas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1975916086706245795&partner=&hide_thread=false La @policiadepanama realiza diligencias de allanamiento por el delito de robo agravado, donde han sido aprehendidas 16 personas, en las provincias de Chiriquí y Panamá. pic.twitter.com/bKZSbnvEMZ — Telemetro Reporta (@TReporta) October 8, 2025

Durante los operativos, las unidades policiales ubicaron indicios relevantes para las investigaciones, incluyendo objetos presuntamente relacionados con los robos denunciados.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de garantizar la seguridad ciudadana y continuar con las acciones operativas y de inteligencia en todo el país para prevenir y combatir el crimen.