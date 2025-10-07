Chiriquí Nacionales -  7 de octubre de 2025 - 15:21

Policía Nacional decomisa 2,826 cigarrillos de contrabando

La Policía Nacional decomisó 2,826 cigarrillos de presunto contrabando y aprehendió a una persona en un allanamiento en Los Abanicos, Chiriquí.

Policía Nacional decomisó cigarrillos 

Policía Nacional decomisó cigarrillos 

Policía Nacional
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Unidades de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, realizaron un allanamiento en una residencia ubicada en la barriada Los Abanicos, provincia de Chiriquí, donde decomisaron 2,826 unidades de cigarrillos de presunto contrabando.

Policía Nacional decomisó cigarrillos de presunto contrabando

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1975650884353990961&partner=&hide_thread=false

Durante la operación, las autoridades aprehendieron a una persona presuntamente vinculada con la actividad ilícita. Los artículos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de combatir el contrabando y otros delitos que afectan la economía nacional y la seguridad ciudadana, reforzando los controles en distintos puntos del país.

En esta nota:
Seguir leyendo

Policía Nacional incauta 653 huevos de tortuga lora en Isla Caña

Fallece cabo segundo de la Policía Nacional durante competencia de ciclismo en Azuero

Aprehenden a hombre con presunta droga en puesto de control de Guabalá

Recomendadas

Más Noticias