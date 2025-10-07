Policía Nacional decomisa 2,826 cigarrillos de contrabando

Unidades de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, realizaron un allanamiento en una residencia ubicada en la barriada Los Abanicos, provincia de Chiriquí, donde decomisaron 2,826 unidades de cigarrillos de presunto contrabando.
Policía Nacional decomisó cigarrillos de presunto contrabando
Durante la operación, las autoridades aprehendieron a una persona presuntamente vinculada con la actividad ilícita. Los artículos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.
La Policía Nacional reiteró su compromiso de combatir el contrabando y otros delitos que afectan la economía nacional y la seguridad ciudadana, reforzando los controles en distintos puntos del país.