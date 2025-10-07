Panamá Nacionales -  7 de octubre de 2025 - 10:10

Policía Nacional incauta 42 paquetes de presunta droga

La Policía Nacional, en operación Sombra, incautó 42 paquetes de presunta droga en un contenedor con destino a Australia desde un puerto del Pacífico.

La Policía Nacional de Panamá informó sobre la incautación de 42 paquetes con presunta droga dentro de un contenedor en un puerto del Pacífico, en el marco de la operación Sombra. El cargamento tenía como destino final Australia, según detalló la institución.

Policía Nacional incauta paquetes de droga en contenedor con destino a Australia

Las autoridades indicaron que la acción forma parte de los operativos de control y vigilancia en puertos panameños, con el objetivo de evitar el tráfico internacional de drogas y garantizar la seguridad en las rutas de comercio marítimo.

La Policía Nacional continúa con investigaciones para determinar la procedencia exacta del cargamento y las personas involucradas, reforzando la lucha contra las redes de narcotráfico que operan a nivel internacional.

