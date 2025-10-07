Panamá participará con 512 atletas en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025

Una delegación conformada por 512 atletas, 138 oficiales y entrenadores, 31 profesionales del equipo interdisciplinario, 7 miembros de la jefatura de misión y 14 integrantes del equipo de comunicación representará a Panamá en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.

El Comité Olímpico de Panamá detalló que los atletas panameños participarán en 36 disciplinas deportivas durante las competencias que se celebrarán del 17 al 30 de octubre. De estos deportes, 32 se desarrollarán en Guatemala, mientras que dos (Lucha y Sambo) se disputarán en la subsede de Honduras, y dos más (Flag Football y Esports) se realizarán en la subsede de Panamá.