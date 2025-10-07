Panamá Nacionales -

Ministro de Salud responde cuestionario ante comisión de la Asamblea Nacional

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, comparece ante la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, para responder un cuestionario de 18 preguntas relacionadas con la situación actual del sistema sanitario y la condición de diferentes instalaciones médicas como el Hospital Dr. Luis Chicho Fábrega de Veraguas y el Hospital Nicolas A. Solando de La Chorrera.