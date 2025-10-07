Panamá Nacionales -  7 de octubre de 2025 - 10:36

Jornada esterilización de mascotas y de de reciclaje este sábado en Parque Benito Juárez

Este sábado en el Parque Benito Juárez, Bella Vista, habrá jornada de reciclaje y esterilización de mascotas para fomentar cuidado ambiental y bienestar animal.

Jornada esterilización de mascotas y de de reciclaje

Jornada esterilización de mascotas y de de reciclaje

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La comunidad de Bella Vista está invitada a participar en una jornada de reciclaje que se realizará este sábado en el Parque Benito Juárez, con el objetivo de fomentar la conciencia ambiental y el cuidado del entorno urbano.

Jornada de reciclaje y esterilización de mascotas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1975583404184785250&partner=&hide_thread=false

Durante la actividad, los asistentes también podrán acceder a servicios de esterilización para sus mascotas, promoviendo la salud y bienestar animal en la comunidad. La jornada busca unir educación ambiental, responsabilidad ciudadana y cuidado de los animales en un solo espacio.

Las autoridades locales exhortan a los ciudadanos a participar activamente, llevando materiales reciclables y aprovechando los servicios de esterilización disponibles para sus mascotas.

En esta nota:
Seguir leyendo

Calendario PASE-U 2025: nuevas regiones se suman al cronograma de pagos del IFARHU

MEDUCA: Calendario de días libres para estudiantes y docentes en noviembre

Caso Odebrecht: Audiencia con Ricardo Martinelli del 11 nov al 19 dic 2025

Recomendadas

Más Noticias