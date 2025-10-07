Jornada esterilización de mascotas y de de reciclaje este sábado en Parque Benito Juárez

La comunidad de Bella Vista está invitada a participar en una jornada de reciclaje que se realizará este sábado en el Parque Benito Juárez, con el objetivo de fomentar la conciencia ambiental y el cuidado del entorno urbano.
Jornada de reciclaje y esterilización de mascotas
Durante la actividad, los asistentes también podrán acceder a servicios de esterilización para sus mascotas, promoviendo la salud y bienestar animal en la comunidad. La jornada busca unir educación ambiental, responsabilidad ciudadana y cuidado de los animales en un solo espacio.
Las autoridades locales exhortan a los ciudadanos a participar activamente, llevando materiales reciclables y aprovechando los servicios de esterilización disponibles para sus mascotas.