Panamá evalúa carril exclusivo para transporte público entre Albrook y el interior del país

En seguimiento a las evaluaciones de la mesa intersectorial para la mejora del transporte público terrestre de pasajeros, liderada por el Ministerio de Gobierno (MinGob) y la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), se realizó un recorrido de campo para definir el posible inicio de un carril exclusivo para transporte público que conecte la Terminal de Albrook con Panamá Oeste y otras provincias del interior del país.

Panamá evalúa carril exclusivo para transporte público

En la actividad participaron, además del personal del MinGob y la ATTT, funcionarios del Ministerio de Obras Públicas (MOP), la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional, MiBus, dirigentes de la Cámara Nacional de Transporte (Canatra) y representantes de los usuarios, con el objetivo de analizar la viabilidad y definir la mejor ubicación del carril.

Esta iniciativa busca agilizar los tiempos de traslado y mejorar la experiencia de los usuarios que viajan diariamente desde la ciudad de Panamá hacia el interior, fortaleciendo la movilidad urbana y la eficiencia del transporte público.