Caso Odebrecht: Audiencia con Ricardo Martinelli del 11 nov al 19 dic 2025

Del 11 de noviembre al 19 de diciembre de 2025, se llevará a cabo la audiencia ordinaria del caso Odebrecht en Panamá, en la que debe comparecer el expresidente de la República, Ricardo Martinelli, según lo informado por la Fiscalía Anticorrupción.

La fiscal Adela Cedeño señaló este martes que, en caso de que los convocados no se presenten, existen mecanismos legales para hacerlos comparecer ante el proceso, asegurando que se mantenga la integridad y continuidad del juicio.

Este proceso forma parte de las investigaciones relacionadas con los sobornos y contratos irregulares vinculados al caso Odebrecht, que han tenido amplia cobertura y atención pública en Panamá, destacando la importancia de la transparencia y la justicia en la administración pública.