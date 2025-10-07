MEDUCA: Calendario de días libres para estudiantes y docentes en noviembre

El Ministerio de Educación de Panamá (MEDUCA) informó el calendario de días libres para estudiantes y docentes en noviembre de 2025, con motivo de las celebraciones patrias. Estos días permiten a la comunidad educativa participar en actividades y conmemoraciones de la independencia y separación de Panamá.
MEDUCA: Días libres en noviembre 2025 por Fiestas Patrias
Los días libres establecidos son:
- 3 de noviembre: Separación de Panamá de Colombia.
- 4 de noviembre: Día de los Símbolos Patrios.
- 5 de noviembre: Gesta de Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia.
- 10 de noviembre: Grito de Independencia de la Villa de los Santos.
- 28 de noviembre: Día de la Independencia de Panamá de España.
Estos días forman parte del calendario escolar oficial del MEDUCA y aplican tanto a estudiantes como a docentes, quienes podrán participar de las actividades culturales y cívicas organizadas en todo el país.