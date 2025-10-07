Panamá Nacionales -  7 de octubre de 2025 - 12:06

MEDUCA: Calendario de días libres para estudiantes y docentes en noviembre

MEDUCA anuncia días libres en noviembre 2025 para estudiantes y docentes por las Fiestas Patrias: 3, 4, 5, 10 y 28 de noviembre.

MEDUCA: Calendario de días libres

MEDUCA: Calendario de días libres

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Educación de Panamá (MEDUCA) informó el calendario de días libres para estudiantes y docentes en noviembre de 2025, con motivo de las celebraciones patrias. Estos días permiten a la comunidad educativa participar en actividades y conmemoraciones de la independencia y separación de Panamá.

MEDUCA: Días libres en noviembre 2025 por Fiestas Patrias

estudiantes-meduca.png

Los días libres establecidos son:

  • 3 de noviembre: Separación de Panamá de Colombia.
  • 4 de noviembre: Día de los Símbolos Patrios.
  • 5 de noviembre: Gesta de Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia.
  • 10 de noviembre: Grito de Independencia de la Villa de los Santos.
  • 28 de noviembre: Día de la Independencia de Panamá de España.

Estos días forman parte del calendario escolar oficial del MEDUCA y aplican tanto a estudiantes como a docentes, quienes podrán participar de las actividades culturales y cívicas organizadas en todo el país.

En esta nota:
Seguir leyendo

Panamá participa en los juegos CODICADER 2025 con más de 246 estudiantes de premedia

MEDUCA lamenta riña en Colegio José Guardia Vega deja cuatro menores heridos con arma blanca

Estudiantes de la Escuela Isabel Herrera participan en el V Encuentro de Rediseño Curricular del MEDUCA

Recomendadas

Más Noticias