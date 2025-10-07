Panamá Nacionales -

Piden aclarar alcance de resolución que permite a la Contraloría aplicar medidas precautorias

Una resolución que permite a la Contraloría General de la República ejercer poderes especiales y aplicar medidas precautorias como secuestros, ante indicios de irregularidades en el uso de fondos públicos, ha generado reacciones. El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Juan Arias pide a la autoridad aclarar su alcance de la misma.